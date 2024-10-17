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Зеленський пропонує партнерам угоду про захист критичних ресурсів України

Київ • УНН

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Президент Зеленський запропонував партнерам укласти угоду для захисту критичних ресурсів України. Він наголосив на важливості запобігання доступу росії до українських ресурсів та необхідності спільних інвестицій.

Зеленський пропонує партнерам угоду про захист критичних ресурсів України

Президент України Володимир Зеленський запропонував ключовим партнерам, зокрема ЄС і США, укласти спеціальну угоду для захисту критичних ресурсів України, таких як титан, уран, літій та інші. Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.

Деталі

Зеленський каже, що в Україні є критичні ресурси на трильйони доларів, які росія хоче забрати. Це титан, уран, літій, графіт, марганець і багато іншого, що "не має потрапити ні до рук росії, ні до рук її союзників".

Ворогам вільного світу не можна давати жодних переваг у глобальній конкуренції. Україна пропонує ключовим партнерам – ЄС, Сполученим Штатам і нашим спільним глобальним партнерам – укласти спеціальну угоду про захист критичних ресурсів України, спільні інвестиції та спрямування відповідного економічного потенціалу для нашого спільного зростання

- сказав президент.

Він також наголосив, що в цій угоді мають бути передбачені достатньо сильні санкції, щоб росія не змогла нікого "переграти".

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що негайне запрошення України до НАТО стало б вирішальним сигналом, який зміцнить позиції України на міжнародній арені та підтвердить незворотність її євроінтеграції й демократичного розвитку.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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