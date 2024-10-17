Зеленский предлагает партнерам соглашение о защите критических ресурсов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ключевым партнерам, в частности ЕС и США, заключить специальное соглашение для защиты критических ресурсов Украины, таких как титан, уран, литий и другие. Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.

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Зеленский говорит, что в Украине есть критические ресурсы на триллионы долларов, которые россия хочет забрать. Это титан, уран, литий, графит, марганец и многое другое, что "не должно попасть ни в руки россии, ни в руки ее союзников".

Врагам свободного мира нельзя давать никаких преимуществ в глобальной конкуренции. Украина предлагает ключевым партнерам - ЕС, Соединенным Штатам и нашим общим глобальным партнерам - заключить специальное соглашение о защите критических ресурсов Украины, совместных инвестициях и направлении соответствующего экономического потенциала для нашего общего роста