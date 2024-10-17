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Зеленський: угода з партнерами про захист критичних ресурсів України - це "win-win"

Київ • УНН

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Президент Зеленський заявив, що угоди з партнерами щодо захисту критичних ресурсів України є взаємовигідними. Він запропонував ЄС і США укласти спеціальну угоду для захисту таких ресурсів, як титан, уран і літій.

Зеленський: угода з партнерами про захист критичних ресурсів України - це "win-win"

Угоди з партнерами щодо захисту критичних ресурсів України є взаємовигідним рішенням, а не торгівля чимось. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

"В цілому це ( спеціальні угоди про захист критичних ресурсів України — ред.) захист Європи і українського ресурсу, економіки і питання інвестицій. Захист, бо якщо росія вже окупували великий басейн вугілля та шахти — ми це втратили і був дефіцит", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже під час повномасштабного вторгнення обговорював ситуацію з Польщею в умовах енергетичної кризи, яка охопила всю Європу, і Україна не могла допомогти своїм партнерам.

"А тепер росія знаходиться за 100 км від наших корисних копалин. Ніхто не дасть їм це захопити, але якщо партнери не будуть нам допомагати, то шанси їх захоплення збільшуються. росія захопить їх не лише для себе, а й для своїх союзників — це дуже небезпечно. Це не торгівля чимось — це "win-win", - додав він. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський запропонував ключовим партнерам, зокрема ЄС і США, укласти спеціальну угоду для захисту критичних ресурсів України, таких як титан, уран, літій та інші.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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