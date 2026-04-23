Зеленский сменил руководителей СБУ в Киеве и трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ в Киеве и трех областях, свидетельствуют президентские указы, обнародованные на сайте Главы государства, пишет УНН.

Назначить Борисевича Артема Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области - говорится в указе Президента №337/2026 от 22 апреля.

Предыдущим указом №334/2026 от 22 апреля Президент уволил Артема Бондаренко с должности начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Также изменения коснулись Харьковской и Херсонской областей.

Зеленский назначил Дениса Лутия начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, уволив с этой должности Александра Куця.

Владимир Ваврик указом назначен начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области. С этой должности уволен Артем Борисевич, который переведен в Киев.

