Зеленский сменил руководителей СБУ в Киеве и трех областях
Киев • УНН
Президент назначил новых руководителей управлений СБУ в Киеве, Харьковской и Херсонской областях. Артем Борисевич возглавил столичное подразделение ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ в Киеве и трех областях, свидетельствуют президентские указы, обнародованные на сайте Главы государства, пишет УНН.
Детали
Назначить Борисевича Артема Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области
Предыдущим указом №334/2026 от 22 апреля Президент уволил Артема Бондаренко с должности начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Также изменения коснулись Харьковской и Херсонской областей.
Зеленский назначил Дениса Лутия начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, уволив с этой должности Александра Куця.
Владимир Ваврик указом назначен начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области. С этой должности уволен Артем Борисевич, который переведен в Киев.
