14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

© 2007 — 2025

Зеленский сегодня должен обсудить с вице-президентом США Вэнсом мирный план - Axios

Киев • УНН

 762 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они обсудят предложенный США мирный план, о чем сообщил журналист Axios Барак Равид.

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поговорит с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план, со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Ожидается, что Президент Украины Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план, сообщают два источника, знакомые с ситуацией

- написал журналист Axios Равид.

Напомним

Издание Axios опубликовало 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

