Зеленский сегодня должен обсудить с вице-президентом США Вэнсом мирный план - Axios
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они обсудят предложенный США мирный план, о чем сообщил журналист Axios Барак Равид.
Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поговорит с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план, со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Ожидается, что Президент Украины Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план, сообщают два источника, знакомые с ситуацией
Напомним
Издание Axios опубликовало 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.