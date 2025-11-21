Зеленський сьогодні має обговорити з віцепрезидентом США Венсом мирний план - Axios
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони обговорять запропонований США мирний план, про що повідомив журналіст Axios Барак Равід.
Очікується, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні поговорить з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та обговорить запропонований США мирний план, з посиланням на джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Очікується, що Президент України Зеленський у п'ятницю поговорить з віце-президентом Венсом та обговорить запропонований США мирний план, повідомляють два джерела, обізнані з ситуацією
Нагадаємо
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.