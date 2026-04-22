Зеленский рассказал, какую роль может сыграть Украина в разблокировании Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться собственным опытом для обеспечения безопасности судоходства, в частности в Ормузском проливе, передает УНН.

Великобритания вместе с Францией возглавила соответствующую конференцию. Украина была приглашена. Мы проговорили вопросы блокирования Ормузского пролива, вызовы, связанные с войной на Ближнем Востоке. Что касается Ормузского пролива, то Великобритания и Франция попросили продолжения соответствующей конференции, которую они организовывали пару дней назад на уровне военных, где мы можем помочь - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина отправила своих военных на эту встречу в Лондон.

Посмотрим, что будет после этой встречи. Мы говорим об экспертизе. Это тот минимум, который Украина может дать. Почему? Потому что у нас были серьезные вызовы в Черном море, и мы разблокировали там соответствующий коридор - добавил Зеленский.

Украина может направить свои минные тральщики в международную миссию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о четырех судах, которые сейчас находятся в Великобритании.