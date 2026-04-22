Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
29%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Илан Шор
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Франция
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 91595 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 70705 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 61864 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 66490 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 88604 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
The Washington Post
The New York Times

Зеленский рассказал, какую роль может сыграть Украина в разблокировании Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Зеленский заявил о готовности передать опыт разблокирования Черного моря. Украина может привлечь четыре минных тральщика к международной миссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться собственным опытом для обеспечения безопасности судоходства, в частности в Ормузском проливе, передает УНН

Великобритания вместе с Францией возглавила соответствующую конференцию. Украина была приглашена. Мы проговорили вопросы блокирования Ормузского пролива, вызовы, связанные с войной на Ближнем Востоке. Что касается Ормузского пролива, то Великобритания и Франция попросили продолжения соответствующей конференции, которую они организовывали пару дней назад на уровне военных, где мы можем помочь 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина отправила своих военных на эту встречу в Лондон. 

Посмотрим, что будет после этой встречи. Мы говорим об экспертизе. Это тот минимум, который Украина может дать. Почему? Потому что у нас были серьезные вызовы в Черном море, и мы разблокировали там соответствующий коридор 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Украина может направить свои минные тральщики в международную миссию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о четырех судах, которые сейчас находятся в Великобритании.  

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Франция
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Лондон