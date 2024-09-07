Зеленский рассказал, как в будущем исключить возможность повторной агрессии РФ

После войны Украина должна стать полноценным членом НАТО и Евросоюза, а также быть в структуре будущей инфраструктуры безопасности Европы и мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время сессии 50-го международного форума «Амброзетти», который проходит в Италии, передает УНН.

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«Украина - это часть будущей инфраструктуры безопасности мира, и прежде всего Европы, потому что мы на этом континенте. А от безопасности в Европе зависит безопасность во всем мире, поэтому Украина должна быть частью этого союза безопасности, со многих точек зрения - оборонной, энергетической, технологической, продовольственной», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина должна стать членом Евросоюза и НАТО.

«Что это нам дает? Это невозможность повторения агрессии России или кого-либо», - сказал президент.

Он добавил, что территориально война продолжается в Украине, а пострадал весь мир. Он напомнил, что из-за блокирования экспорта украинского зерна выросли мировые цены на продовольствие, а многим странам грозил голод. Поэтому Украина должна входить. В союзы по безопасности в будущем.

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