Зеленський розповів, як у майбутньому виключити можливість повторної агресії РФ
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна повинна увійти до НАТО та ЄС після війни. Він наголосив на важливості участі України у майбутній безпековій інфраструктурі Європи та світу.
Після війни Україна повинна стати повноцінним членом НАТО та Євросоюзу, а також бути у структурі майбутньої безпекової інфраструктури Європи та світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", що проходить в Італії, передає УНН.
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"Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, і передусім Європи, бо ми на цьому континенті. А від безпеки в Європі залежить безпека у всьому світі, тому Україна повинна бути частиною цього безпекового союзу, з багатьох точок зору – оборонної, енергетичної, технологічної, продовольчої", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна повинна стати членом Євросоюзу та НАТО.
"Що це нам дає? Це неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого", - сказав президент.
Він додав, що територіально війна триває в Україні, а постраждав увесь світ. Він нагадав, що через блокування експорту українського зерна виросли світові ціни на продовольство, а багатьом країнам загрожував голод. Тому Україна повинна входити. У безпекові союзи у майбутньому.
Зеленський прибув до Італії: що у програмі візиту06.09.24, 18:16 • 19860 переглядiв