Зеленський розповів, як у майбутньому виключити можливість повторної агресії РФ

Після війни Україна повинна стати повноцінним членом НАТО та Євросоюзу, а також бути у структурі майбутньої безпекової інфраструктури Європи та світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", що проходить в Італії, передає УНН.

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"Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, і передусім Європи, бо ми на цьому континенті. А від безпеки в Європі залежить безпека у всьому світі, тому Україна повинна бути частиною цього безпекового союзу, з багатьох точок зору – оборонної, енергетичної, технологічної, продовольчої", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна повинна стати членом Євросоюзу та НАТО.

"Що це нам дає? Це неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого", - сказав президент.