Зеленский рассказал генсеку НАТО, что благодарен за решимость Трампа, «которая может помочь»
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте о недавних контактах с Трампом и Макроном. Зеленский выразил благодарность за решительность Трампа и обсудил координацию позиций перед декабрьскими переговорами.
Президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в котором обсудил недавние контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул генсеку НАТО, что"благодарен за решимость Президента Трампа, и это именно то, что может помочь".
Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе,
Он добавил, что ценит позицию президента Макрона, которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно общей цели - сделать Европу сильнее, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной гарантировать безопасность своих народов.
"Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем", – заявил он.
Зеленский сообщил о координации позиций в преддверии предстоящих встреч и переговоров в декабре этого года с общей целью - «сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году».
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