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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал генсеку НАТО, что благодарен за решимость Трампа, «которая может помочь»

Зеленский рассказал генсеку НАТО, что благодарен за решимость Трампа, «которая может помочь»

Киев  •  УНН

 • 3306 просмотра

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Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте о недавних контактах с Трампом и Макроном. Зеленский выразил благодарность за решительность Трампа и обсудил координацию позиций перед декабрьскими переговорами.

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в котором обсудил недавние контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул генсеку НАТО, что"благодарен за решимость Президента Трампа, и это именно то, что может помочь". 

Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе,

- подчеркнул президент.

Он добавил, что ценит позицию президента Макрона, которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно общей цели - сделать Европу сильнее, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной гарантировать безопасность своих народов. 

"Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем", – заявил он.

Зеленский сообщил о координации позиций в преддверии предстоящих встреч и переговоров в декабре этого года с общей целью - «сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году».

На фоне заявлений о мирных переговорах: Зеленский заявил о хорошем разговоре с Туском и планах на 2025-й год10 дек. 2024, 19:02 • 14852 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский