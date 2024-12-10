На фоне заявлений о мирных переговорах: Зеленский заявил о хорошем разговоре с Туском и планах на 2025-й год

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого спланировали совместную работу на эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Говорил сегодня с премьер-министром Польши Дональдом Туском - хороший разговор. Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку, и это весомая поддержка. Мы должны так и в дальнейшем работать именно вместе - чтобы оба наших государства становились сильнее. Спланировали во время разговора нашу совместную работу в эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе", - сказал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.