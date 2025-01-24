Зеленский раскрыл происхождение дронов, атаковавших Бровары и Глеваху
Киев • УНН
Президент подтвердил, что "шахеды", которые попали в дома, произведены в россии, а не в Иране. Производство налажено в Татарстане с использованием иностранных компонентов.
Попадание "шахедов" в дома в Броварах и в Глевахе - это дроны, которые произведены уже в россии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.
"Ночь и утро сегодня - спасательные операции после удара российских дронов. Всего было более 50 беспилотников различных типов, и значительную часть из них удалось сбить. Но было и несколько попаданий. К сожалению, люди погибли. Мои соболезнования. Эти попадания "шахедов" в дома в Броварах и в Глевахе - это дроны, которые произведены уже в России", - сообщил Зеленский.
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Он отметил, что сначала Иран передавал россии готовые "шахеды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане - в одной из национальных территорий, которую москва до сих пор контролирует.
"И хотя эти "шахэды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранной поставки. Каждый такой "шахед", как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов - критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор", - резюмировал Зеленский.
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