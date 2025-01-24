Это примерно 2635 компонентов из других стран: Зеленский об атаке шахедов прошлой ночью

Тридцать один "шахед" за минувшую ночь - это примерно 2635 компонентов из других стран. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

"Сегодняшние попадания "шахедов" в дома в Броварах и в Глевахе - это дроны, которые произведены уже в россии. Сначала Иран передавал России готовые "шахэды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане, в одной из национальных территорий, которую москва до сих пор контролирует", - сообщил Зеленский.

И хотя эти "шахеды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранного снабжения, подчеркнул Президент.

"Каждый такой "шахед", как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов - критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор. Тридцать один "шахед" за минувшую ночь - это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы", - добавил Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор.

"... это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну - куда им прикажут", - резюмировал Зеленский.

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