Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 117351 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 121248 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 123119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 152415 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 113313 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 102897 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 131359 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 63147 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 77806 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 102186 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп подписал указ о создании рабочей группы по вопросам криптовалют

Трамп подписал указ о создании рабочей группы по вопросам криптовалют

23 января, 21:45 • 106585 просмотра
Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

23 января, 22:13 • 105589 просмотра
В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

23 января, 23:44 • 106040 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

02:33 • 76151 просмотра
ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

05:00 • 55337 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 152453 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 131380 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 194505 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 193378 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 195800 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 111936 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 110927 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 106375 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 102965 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 110326 просмотра
Актуальное
Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине

Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине

Киев  •  УНН

 • 13402 просмотра

Read in English

В результате атаки дронов в Фастовском районе и Броварах повреждены жилые дома, есть жертвы. Спасатели эвакуировали 150 жителей, три человека погибли, один пострадавший в больнице.

В Киевской области из-за ночной вражеской дроновую атаку пожар и разрушения произошли в Фастовском районе и в городе Бровары. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий удара, и известно уже о 3 жертвах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальную полицию Украины в Telegram.

Детали

Чрезвычайники утром также обнародовали фото и видео о последствиях российского дронового удара по Киевской области.

На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах

- говорится в заметке.

В ГСЧС добавили, что там было эвакуировано 150 жителей, и спасен травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированная женщина с 9-го этажа.

По информации ГСЧС, на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Кроме того, был развернут пункт несокрушимости.

В общем, по состоянию на 7:30 в одном из районов зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир. Кроме того, в другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший доставлен в больницу, где оказывается вся необходимая помощь 

- сообщает Национальная полиция Украины.

"Обнаружен погибший мужчина 1988 г.р.", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 7:30 в одном из районов зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир. Кроме того, в другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших24.01.25, 04:40 • 30542 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиевКиевская область
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы