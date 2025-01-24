Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине

В результате атаки дронов в Фастовском районе и Броварах повреждены жилые дома, есть жертвы. Спасатели эвакуировали 150 жителей, три человека погибли, один пострадавший в больнице.

В Киевской области из-за ночной вражеской дроновую атаку пожар и разрушения произошли в Фастовском районе и в городе Бровары. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий удара, и известно уже о 3 жертвах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальную полицию Украины в Telegram. Детали Чрезвычайники утром также обнародовали фото и видео о последствиях российского дронового удара по Киевской области. На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах - говорится в заметке. В ГСЧС добавили, что там было эвакуировано 150 жителей, и спасен травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированная женщина с 9-го этажа. По информации ГСЧС, на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Кроме того, был развернут пункт несокрушимости. В общем, по состоянию на 7:30 в одном из районов зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир. Кроме того, в другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор. К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший доставлен в больницу, где оказывается вся необходимая помощь - сообщает Национальная полиция Украины. "Обнаружен погибший мужчина 1988 г.р.", - рассказали в ГСЧС. Отмечается, что по состоянию на 7:30 в одном из районов зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир. Кроме того, в другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор. Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших