Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине
Киев • УНН
В результате атаки дронов в Фастовском районе и Броварах повреждены жилые дома, есть жертвы. Спасатели эвакуировали 150 жителей, три человека погибли, один пострадавший в больнице.
В Киевской области из-за ночной вражеской дроновую атаку пожар и разрушения произошли в Фастовском районе и в городе Бровары. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий удара, и известно уже о 3 жертвах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальную полицию Украины в Telegram.
Детали
Чрезвычайники утром также обнародовали фото и видео о последствиях российского дронового удара по Киевской области.
На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах
В ГСЧС добавили, что там было эвакуировано 150 жителей, и спасен травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированная женщина с 9-го этажа.
По информации ГСЧС, на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Кроме того, был развернут пункт несокрушимости.
В общем, по состоянию на 7:30 в одном из районов зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир. Кроме того, в другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.
К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший доставлен в больницу, где оказывается вся необходимая помощь
"Обнаружен погибший мужчина 1988 г.р.", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что по состоянию на 7:30 в одном из районов зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир. Кроме того, в другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших24.01.25, 04:40 • 30542 просмотра