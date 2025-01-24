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Троє загиблих, пожежа в багатоповерхівці: наслідки атаки ворожих дронів на Київщині

Троє загиблих, пожежа в багатоповерхівці: наслідки атаки ворожих дронів на Київщині

Київ • УНН

 • 72785 перегляди

Внаслідок атаки дронів у Фастівському районі та Броварах пошкоджено житлові будинки, є жертви. Рятувальники евакуювали 150 мешканців, троє людей загинули, один постраждалий у лікарні.

У Київській області через нічну ворожу дронову атаку пожежа та руйнування сталися у Фастівському районі та в місті Бровари. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків удару, й відомо вже про 3 жертви. Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національну поліцію України в Telegram.

Деталі

Надзвичайники вранці також оприлюднили фото та відео щодо наслідків російського дронового удару по Київській області.

На Фастівщині уламки БПЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах

- йдеться у дописі.

У ДСНС додали, що там було евакуйовано 150 мешканців, та врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го поверху.

За інформацією ДСНС, на місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Крім того, було розгорнуто пункт незламності.

Загалом, станом на 7:30 в одному з районів зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. Крім того, в іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставлено до лікарні, де надається вся необхідна допомога 

- повідомляє Національна поліція України.

"Виявлено загиблого чоловіка 1988 р.н.", - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що станом на 7:30 в одному з районів зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. Крім того, в іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

Ворожа атака БпЛА на Київщину: двоє загиблих24.01.25, 04:40 • 110174 перегляди

Віта Зеленецька

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