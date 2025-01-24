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Це приблизно 2635 компонентів з інших країн: Зеленський про атаку шахедів минулої ночі

Це приблизно 2635 компонентів з інших країн: Зеленський про атаку шахедів минулої ночі

Київ • УНН

 • 32840 перегляди

За словами Зеленського, кожен такий "шахед", як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів – критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор.

Тридцять один "шахед" за минулу ніч – це приблизно 2635 компонентів з інших країн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

"Сьогоднішні влучання "шахедів" у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в росії. Спочатку Іран передавав росії готові "шахеди", потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані, в одній з національних територій, яку москва досі контролює", - повідомив Зеленський. 

І хоча ці "шахеди" фактично російські, їх там усе одно не змогли б зробити без іноземного постачання, наголосив Президент.

"Кожен такий "шахед", як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів – критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор. Тридцять один "шахед" за минулу ніч – це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери", - додав Зеленський. 

Він ще раз наголосив, що все постачання будь-яких компонентів для терору в росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор.

"... це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські "шахеди" бʼють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну – куди їм накажуть", - резюмував Зеленський.

Троє загиблих, пожежа в багатоповерхівці: наслідки атаки ворожих дронів на Київщині24.01.25, 07:59 • 72785 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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