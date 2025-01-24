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Зеленський розкрив походження дронів, що атакували Бровари та Глеваху

Зеленський розкрив походження дронів, що атакували Бровари та Глеваху

Київ • УНН

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Президент підтвердив, що "шахеди", які влучили в будинки, вироблені в росії, а не в Ірані. Виробництво налагоджено в Татарстані з використанням іноземних компонентів.

Влучання "шахедів" у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в Росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

"Ніч і ранок сьогодні – рятувальні операції після удару російських дронів. Загалом було більш ніж 50 безпілотників різних типів, і значну частину з них вдалося збити. Але було й кілька влучань. На жаль, люди загинули. Мої співчуття. Ці влучання "шахедів" у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в росії", - повідомив Зеленський.

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Він зауважив, що спочатку Іран передавав росії готові "шахеди", потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані – в одній із національних територій, яку москва досі контролює.

"І хоча ці "шахеди" фактично російські, їх там все одно не змогли б зробити без іноземного постачання. Кожен такий "шахед", як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів – критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор", - резюмував Зеленський.

Це приблизно 2635 компонентів з інших країн: Зеленський про атаку шахедів минулої ночі24.01.25, 21:53 • 32841 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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