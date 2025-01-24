Масована атака дронів на Харків: вже є один "приліт"

Харків під масованою атакою ворожих БПЛА, зафіксовано один "приліт". Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Маємо вже один "приліт" у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив мер.

Терехов додав, що у небі над містом багато ударних дронів і закликав харків'ян бути обережними.

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