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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака дронов на Харьков: уже есть один "прилет"

Массированная атака дронов на Харьков: уже есть один "прилет"

Киев  •  УНН

 • 5796 просмотра

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В Харькове зафиксирована массированная атака вражеских беспилотников, один из них попал в Основянский район города. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными из-за большого количества ударных дронов в небе.

Харьков под массированной атакой вражеских БПЛА, зафиксирован один «прилет». Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«Есть уже один «прилет» в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем», - сообщил мэр.

Терехов добавил, что в небе над городом много ударных дронов и призвал харьковчан быть осторожными.

В Харьковской области расширили зону эвакуации: сколько детей должны вывезти из Купянщины23.01.25, 15:14 • 21842 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

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