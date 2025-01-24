Массированная атака дронов на Харьков: уже есть один "прилет"
Киев • УНН
В Харькове зафиксирована массированная атака вражеских беспилотников, один из них попал в Основянский район города. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными из-за большого количества ударных дронов в небе.
Харьков под массированной атакой вражеских БПЛА, зафиксирован один «прилет». Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«Есть уже один «прилет» в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем», - сообщил мэр.
Терехов добавил, что в небе над городом много ударных дронов и призвал харьковчан быть осторожными.
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