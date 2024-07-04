Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Среди основного в докладах сегодня - дроны и РЭБ, передает УНН.

Провел Ставку. Длительное было заседание, среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ. Производство в Украине, финансирование, поставки и применение. Вся конкретика, от самых востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам. Заслушали командующего Сухаревского, вице-премьер-министра Федорова, министра стратегических отраслей Камышина, командующего Воздушных сил Олещука - приняли очень важные решения. Время покажет эти решения на фронте - сообщил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное, реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину.

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot

"Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донетчине, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных. И я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату, каждому командиру, которые действительно устойчивы, действительно меткие. А особенно - 35-я отдельная бригада морской пехоты, 44-я и 55-я отдельные артиллерийские бригады, 71-я отдельная егерская бригада, 108-я отдельная бригада ТрО и 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо всем вам за результат, воины!" - резюмировал Зеленский.

Сырский назвал, какие сейчас есть основные проблемные вопросы в районах боевых действий