В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Также есть проблема в обеспечении современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА рф. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Цель моей работы, как и раньше, заключается в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказание действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий. В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими - написал Сырский в Facebook.

По его словам, еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.

В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов - сообщил Сырский.

По его словам, по приезду приступили к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил, что даст нам определенные преимущества в оперативности и качестве оказания медицинской помощи.

Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих относительно действий в условиях полного господства дронов на поле боя. Также спланирована очередная встреча с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия - отметил Сырский.

Дополнение

Сырский сообщал, что неделю работал на Восточном фронте.

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