Киев • УНН
Основным проблемным вопросом для командиров является укомплектование подразделений мотивированными, хорошо подготовленными военнослужащими и обеспечение современными средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, способными эффективно противодействовать российским БПЛА.
В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Также есть проблема в обеспечении современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА рф. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Цель моей работы, как и раньше, заключается в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказание действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий. В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими
По его словам, еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.
В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов
По его словам, по приезду приступили к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил, что даст нам определенные преимущества в оперативности и качестве оказания медицинской помощи.
Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих относительно действий в условиях полного господства дронов на поле боя. Также спланирована очередная встреча с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия
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