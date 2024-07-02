Сирський назвав, які наразі є основні проблемні питання в районах бойових дій

На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. Також є проблема в забезпеченні сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА рф. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій. На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями

За його словами, ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.

Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців

За його словами, по приїзду узялися до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою. Також спланована чергова зустріч з командирами підрозділів БПЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї