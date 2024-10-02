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Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 11:31  •  6154 просмотра

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Президент Украины уволил и назначил новых заместителей главы СВР. Олег Луговский стал первым заместителем, Олег Синайко уволен, а Геннадий Богач назначен заместителем главы Службы.

В среду, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в Службе внешней разведки. В частности глава государства уволил и назначил новых заместителей главы СВР. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Так согласно указу №679/2024 Олег Луговский уволен с должности с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины. Его перевели на место первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины, о чем  свидетельствует документ №681/2024.

Также Зеленский указом №680/2024 уволил Олега Синайко с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины. 

В итоге президент также назначил нового заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. №682/2024

Назначить Богача Геннадия Павловича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины.

Напомним,

В среду, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский также обновил состав Ставки. Своим указом он в нее включил первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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