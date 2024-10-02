Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки
Київ • УНН
Президент України звільнив та призначив нових заступників голови СЗР. Олег Луговський став першим заступником, Олег Сінайко звільнений, а Геннадій Богач призначений заступником голови Служби.
У середу, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у Службі зовнішньої розвідки. Зокрема глава держави звільнив та призначив нових заступників голови СЗР. Про це пише УНН з посиланням Офіс президента.
Деталі
Так згідно з указом №679/2024 Олега Луговського звільнено з посади з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України. Його перевели на місце першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, про що свідчить документ №681/2024.
Також Зеленський указом №680/2024 звільнив Олега Сінайка з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.
У підсумку президент також призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. №682/2024
Призначити Богача Геннадія Павловича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо
У середу, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський також оновив склад Ставки. Своїм указом він до неї включив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.