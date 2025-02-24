Зеленский призвал к модернизации армий: что предложил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости модернизации армий для обеспечения современных требований безопасности. Об этом сказал Президент Украины в рамках заседания стран G7, передает УНН.

Мы должны модернизировать наши армии. Армии XX века больше не достаточно. Сегодня украинцы и наши партнеры получили современный боевой опыт. Мы должны использовать его для защиты свободы - и мы можем это сделать вместе. Давайте создадим механизм координации, чтобы это работало - сказал Зеленский.

Он отметил, что когда говорил о Вооруженных силах Европы, то имел в виду создание механизма, в рамках которого страны будут использовать и делиться с партнерами приобретенными знаниями и опытом. Он подчеркнул, что единство и сотрудничество выгодны всем.

Напомним

Ранее Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы.