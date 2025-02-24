Зеленський закликав до модернізації армій: що запропонував

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність модернізації армій для забезпечення сучасних вимог безпеки. Про це сказав Президент України у межах засідання країн G7, передає УНН.

Ми маємо модернізувати наші армії. Армії XX століття більше не достатньо. Сьогодні українці та наші партнери здобули найсучасніший бойовий досвід. Ми повинні використати його для захисту свободи — і ми можемо це зробити разом. Давайте створимо механізм координації, щоб це працювало - сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли говорив про Збройні сили Європи, то мав на увазі створення механізму, в рамках якого країни використовуватимуть і ділиматимуться з партнерами набутими знаннями та досвідом. Він підкреслив, що єдність і співпраця вигідні всім.

Нагадаємо

Раніше Зеленський закликав створити Збройні сили Європи.