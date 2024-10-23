Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение ударов россии по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам было бы сигналом того, что россия может быть готова прекратить войну,

Президент добавил, что если бы москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом к деэскалации конфликта, сказал Зеленский относительно атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Мы увидели во время первого Саммита мира, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да,