Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что прекращение атак на энергетические объекты может открыть путь к переговорам. Зеленский также подчеркнул важность гарантий безопасности, включая НАТО, в разговорах с западными партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение ударов россии по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам было бы сигналом того, что россия может быть готова прекратить войну,
Президент добавил, что если бы москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом к деэскалации конфликта, сказал Зеленский относительно атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Мы увидели во время первого Саммита мира, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да,
Также Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.
Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО,
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