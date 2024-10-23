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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 23:55  •  1738 просмотра

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Президент Украины заявил, что прекращение атак на энергетические объекты может открыть путь к переговорам. Зеленский также подчеркнул важность гарантий безопасности, включая НАТО, в разговорах с западными партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение ударов россии по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам было бы сигналом того, что россия может быть готова прекратить войну,

- сказал Зеленский.

Президент добавил, что если бы москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом к деэскалации конфликта, сказал Зеленский относительно атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Мы увидели во время первого Саммита мира, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да,

- сказал он.

Также Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.

Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО,

- сообщил президент.

Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак22 октября 2024, 23:22 • 3033 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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