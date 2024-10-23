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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 23:22  •  2959 просмотра

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Андрей Ермак заявил о готовности Украины обсуждать корректировку формулы мира. Условием является сохранение территориальной целостности и полного суверенитета страны.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсуждать любые корректировки формулы мира, однако только те, которые поддерживают территориальную целостность и полный суверенитет. Об этом он написал в колонке для Hufvudstadsbladet, передает УНН.

Детали

Он отметил, что по результатам первого саммита мира, Украина готова согласовать рамки мира на второй встрече.

На саммите мы хотим построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества, на благо всех наших народов,

- написал Ермака.

Глава ОП заявил, что хотя формула мира и устанавливает основные принципы мира в Украине, однако все государства должны принимать активное участие в разработке рамок соглашения. По его мнению, реализация этих принципов может и должна осуществляться на основе консенсуса, корректироваться и дополняться.

Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет страны. Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, ее праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа

- заявил Ермак.

Он отметил, что серия из десяти тематических конференций по каждому из пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского завершится в конце октября. После этого, благодаря дипломатическим усилиям стран "всего мира мы будем готовы представить международному сообществу и России конкретный путь к справедливому, прочному и устойчивому миру".

Напомним

Президент Украины призвал усилить поддержку для проведения Саммита мира, который завершит войну. Зеленский отметил, что мир должен быть надежным, а не замораживанием конфликта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
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