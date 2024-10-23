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Україна готова до "коригувань" формули миру, але є умова - Єрмак

Київ • УНН

 • 114731 перегляди

Андрій Єрмак заявив про готовність України обговорювати коригування формули миру. Умовою є збереження територіальної цілісності та повного суверенітету країни.

Україна готова до "коригувань" формули миру, але є умова - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова обговорювати будь-які коригування формули миру, проте лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет. Про це він написав у колонці для Hufvudstadsbladet, передає УНН.

Деталі

Він зауважив, що за результати першого саміту миру, Україна готова узгодити рамки миру на другій зустрічі.

На саміті ми хочемо побудувати мир не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти, на благо всіх наших народів,

- написав Єрмака.

Голова ОП заявив, що хоч формула миру і встановлює основні принципи миру в Україні, проте всі держави мають брати активну участь у розробці рамок угоди. На його думку, реалізація цих принципів може і має здійснюватися на основі консенсусу, коригуватися та доповнюватись.

Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет країни. Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людську гідність українського народу

- заявив Єрмак.

Він зазначив, що серія з десяти тематичних конференцій щодо кожного з пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського завершиться наприкінці жовтня. Після цього, завдяки дипломатичним зусиллям країн "всього світу ми будемо готові представити міжнародній спільноті та Росії конкретний шлях до справедливого, міцного і сталого миру".

Нагадаємо

Президент України закликав посилити підтримку для проведення Саміту миру, який завершить війну. Зеленський наголосив, що мир має бути надійним, а не заморожуванням конфлікту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
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