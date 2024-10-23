Зеленський: припинення ударів по енергетиці може призвести до завершення гарячої фази війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення ударів росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що росія може бути готова припинити війну,

Президент додав, щ якби москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту, сказав Зеленський щодо атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Ми побачили під час першого Саміту миру, що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так,

Також Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.

У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО,