Зеленский предупредил о высокой вероятности массированного удара рф этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет нанесен, передает УНН.

Был доклад командующего Воздушных Сил ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет нанесен - сообщил Зеленский.

По словам Президента, важно, чтобы партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помогать ракетами для ПВО напрямую зависит защита жизней людей. Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, у которых есть ракеты для "патриотов" и которые могут ими поддержать нашу защиту.

Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления. Пожалуйста, во всех регионах Украины учитывайте сегодня сигналы воздушной тревоги и берегите себя - резюмировал Зеленский.

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