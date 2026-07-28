Ракеты для "петриотов" нужны каждый день - Зеленский провел в США встречу с президентом Финляндии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили дипломатию и подготовку к важным встречам в августе.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и подчеркнул — ракеты для «патриотов» буквально нужны каждый день, а также заявил о подготовке к важным встречам в августе, передает УНН.
Во время встречи с Александром Стуббом обменялись деталями наших встреч в Америке и обсудили перспективы, которые сейчас есть в дипломатии. Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, сложнее становится и ситуация в российской экономике – Алекс отметил наши успехи в дальнобойных санкциях. Параллельно делаем все, чтобы было больше защиты для украинцев и украинок от российских ударов. Я благодарен за детальное понимание наших потребностей. Ракеты для «патриотов» буквально нужны каждый день
Лидеры Украины и Финляндии обсудили дипломатию.
Готовимся к важным встречам в августе. Спасибо, Алекс!
Напомним
Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.