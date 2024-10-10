Зеленский после встречи с Макроном: "Саммит мира должен быть в ноябре"
Киев • УНН
Президент Украины заявил о подготовке ко Второму Саммиту мира в ноябре после встречи с Макроном. План саммита должен появиться в начале месяца, хотя точная дата еще не определена.
Украина будет готовиться ко Второму Саммиту мира, который должен пройти в ноябре. Об этом после своей встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Следующий Мирный саммит должен будет в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили
Он добавил, что план со всеми деталями должен появиться в самом начале ноября.
Напомним,
Советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявила, что в ноябре Второй саммит мира еще не состоится. По ее словам, только в конце октября завершатся тематические конференции по каждому пункту Формулы мира.