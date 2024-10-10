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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский после встречи с Макроном: "Саммит мира должен быть в ноябре"

Зеленский после встречи с Макроном: "Саммит мира должен быть в ноябре"

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:33  •  3170 просмотра

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Президент Украины заявил о подготовке ко Второму Саммиту мира в ноябре после встречи с Макроном. План саммита должен появиться в начале месяца, хотя точная дата еще не определена.

Украина будет готовиться ко Второму Саммиту мира, который должен пройти в ноябре. Об этом после своей встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Следующий Мирный саммит должен будет в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили

- уверен президент Украины.

Он добавил, что план со всеми деталями должен появиться в самом начале ноября. 

Напомним,

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявила, что в ноябре Второй саммит мира еще не состоится. По ее словам, только в конце октября завершатся тематические конференции по каждому пункту Формулы мира. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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