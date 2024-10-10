Зеленський після зустрічі з Макроном: "Саміт миру має бути в листопаді"
Київ • УНН
Президент України заявив про підготовку до Другого Саміту миру в листопаді після зустрічі з Макроном. План саміту має з'явитися на початку місяця, хоча точна дата ще не визначена.
Україна буде готуватися до Другого Саміту миру, що має пройти в листопаді. Про це після своєї зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Наступний Мирний саміт має буде в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати – я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили
Він додав, що план з усіма деталями має з’явитися на самому початку листопада.
Нагадаємо
Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що в листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. За її словами, лише наприкінці жовтня завершаться тематичні конференції по кожному пункту Формули миру.