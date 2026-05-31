Зеленский после атаки на Днепр призвал усилить давление на Россию
Киев • УНН
В Днепре ликвидируют пожар на складе Новой почты после атаки дронов, без пострадавших. Зеленский призвал к новым санкциям против России.
В Днепре продолжается ликвидация последствий российской атаки беспилотниками, в результате которой загорелось складское здание терминала "Новой почты" и автомобили. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По словам главы государства, на месте удара работают подразделения ГСЧС, полиции и специальная техника.
На месте работают подразделения ГСЧС, которые непрерывно тушат пожар. Привлечено около 70 спасателей и 40 полицейских, работает почти 30 единиц техники. Все прилагают максимум усилий. К счастью, пострадавших нет
Президент подчеркнул, что российские атаки по гражданской инфраструктуре необходимо остановить путем усиления поддержки Украины и давления на москву.
Зеленский призвал к новым санкциям
Все эти удары нужно остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжение давления на россию
Он также подчеркнул, что эффективными должны быть как украинские дальнобойные санкции, так и ограничения со стороны международных партнеров.
Все формы политического и экономического давления на россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир
