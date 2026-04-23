Зеленский посетит неформальный саммит ЕС на Кипре - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский посетит неформальный саммит ЕС на Кипре в четверг, подтвердил Politico президент Евросовета Антониу Кошта, пишет УНН.

Как пишет издание, сегодняшний неофициальный ужин в рамках саммита ЕС на Кипре должен был быть посвящен войне на Ближнем Востоке и энергетическому кризису. "Но разблокирование кредита Украине в 90 миллиардов евро снова выдвинуло поддержку Киева блоком на первое место в повестке дня", - говорится в публикации.

Лидеры, как сообщается, встретятся этим вечером в Айя-Напе, приморском городе, который больше известен своей ночной жизнью, чем политическими встречами. Ожидается прибытие в 17:15 по брюссельскому времени, после чего в 18:30 состоится обмен мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским и рабочий ужин в 19:15, после чего ожидается отъезд домой.

"Личное присутствие Зеленского на встрече (а не по видеосвязи, как планировалось ранее)" подтвердил изданию президент Евросовета Антониу Кошта.

Мы будем рады лично приветствовать президента Зеленского в этот особенно важный момент – сказал Кошта.

