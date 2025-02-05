Зеленский поручил правительству дать финансовый ресурс для поддержки украинцев и производителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству дать финансовый ресурс под поддержку украинцев и украинских производителей. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Только что подписал указ, который вводит в силу решение СНБО по итогам заседания, которое состоялось накануне. Все детально проработано. Будут продолжены все программы поддержки наших людей - программы, которые показали свою эффективность. Миллионам людей уже помогли, обязательно будет продолжена соответствующая работа. Правительству поручено дать финансовый ресурс под прямую поддержку наших людей и украинских производителей. Это ключевой приоритет - рост украинского производства благодаря нашей поддержке. Это даст больше доходов бюджета, гражданам, больше рабочих мест нашим громадам и, что очень важно, - больше самостоятельности нашему государству - сказал Зеленский.

Он отметил, что правоохранители уже взяли в работу все материалы, предоставленные налоговой и финмониторингом по выявленным нарушениям.

Схемы в финансовом секторе - на миллиарды. Задача проста: взять миллиарды из тени и направить на реальную возможность государства помогать людям. В отношении тех, кто построил соответствующие схемы, кто бьет по государству и бюджету, уже начаты уголовные производства и будут санкции. Жесткие санкции. Такое поручение СНБО тоже есть. За любое ослабление государства во время войны - ослабление нашей финансовой устойчивости, финансовой безопасности Украины и таким образом подыгрывание россии - точно будет ответственность - добавил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина продолжает работать и по санкциям против россии - против всех лиц, которые помогают россии финансировать войну против Украины.

Сегодня говорил об этом с министром иностранных дел Великобритании - он был с визитом в Украине. Важно, чтобы мы в дальнейшем давили на теневой танкерный флот Путина, который возит нефть по миру и зарабатывает деньги россии на террор и войну. Великобритания - один из лидеров в давлении на теневой флот. Но важны санкции не только против самих танкеров и фирм, с которыми они связаны, а также и против капитанов таких судов и всех причастных лиц. Есть такое санкционное решение Украины, и мы будем распространять его в юрисдикциях партнеров - резюмировал Президент.

Напомним

Вчера, 4 февраля, Зеленский сообщал, что на заседании СНБО принято решение о введении новых санкционных пакетов. Он анонсировал, что списки санкций будут обнародованы в ближайшее время.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского провел заседание, на котором рассмотрел программы поддержки населения и бизнеса, укрепления финансовой устойчивости и усиления санкций.