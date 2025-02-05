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Зеленський доручив уряду дати фінансовий ресурс для підтримки українців та виробників

Зеленський доручив уряду дати фінансовий ресурс для підтримки українців та виробників

Київ • УНН

 • 32456 перегляди

Президент доручив уряду виділити фінансування для підтримки громадян та українського виробництва. Правоохоронці розслідують схеми у фінансовому секторі на мільярди та готують жорсткі санкції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду дати фінансовий ресурс під підтримку українців і українських виробників. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання, яке відбулось напередодні. Все детально опрацьовано. Будуть продовжені всі програми підтримки наших людей – програми, які показали свою ефективність. Мільйонам людей уже допомогли, обов’язково буде подовжена відповідна робота. Уряду доручено дати фінансовий ресурс під пряму підтримку наших людей і українських виробників. Це ключовий пріоритет – зростання українського виробництва завдяки нашій підтримці. Це дасть більше доходів бюджету, громадянам, більше робочих місць нашим громадам і, що дуже важливо, – більше самостійності нашій державі 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що правоохоронці вже взяли в роботу всі матеріали, які надані податковою та фінмоніторингом щодо виявлених порушень.

Схеми у фінансовому секторі – на мільярди. Завдання просте: узяти мільярди з тіні та спрямувати на реальну можливість держави допомагати людям. Щодо тих, хто побудував відповідні схеми, хто б’є по державі та бюджету, вже розпочаті кримінальні провадження й будуть санкції. Жорсткі санкції. Таке доручення РНБО теж є. За будь-яке послаблення держави в час війни – послаблення нашої фінансової стійкості, фінансової безпеки України і таким чином підігравання росії – точно буде відповідальність 

- додав Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна продовжує працювати і щодо санкцій проти росії - проти всіх осіб, які допомагають росії фінансувати війну проти України.

Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ Британії – він був із візитом в Україні. Важливо, щоб ми надалі тиснули на тіньовий танкерний флот Путіна, який возить нафту світом і заробляє гроші росії на терор і війну. Британія – один із лідерів у тиску на тіньовий флот. Але важливі санкції не тільки проти самих танкерів і фірм, із якими вони пов’язані, а також і проти капітанів таких суден і всіх причетних осіб. Є таке санкційне рішення України, і ми будемо поширювати його в юрисдикціях партнерів 

- резюмував Президент.

Нагадаємо

Вчора, 4 лютого, Зеленський повідомляв, що на засіданні РНБО ухвалено рішення про впровадження нових санкційних пакетів. Він анонсував, що списки санкцій будуть оприлюднені найближчим часом.

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула програми підтримки населення й бізнесу, зміцнення фінансової стійкості та посилення санкцій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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