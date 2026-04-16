Зеленский получил в Нидерландах награду "Четыре свободы"

В нидерландском городе Мидделбург Президент Украины Владимир Зеленский от имени всего Украинского народа получил награду Four Freedoms Awards ("Четыре свободы") за мужество и стойкость в борьбе за свободу. Награду вручили Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Елизавета Рузвельт в присутствии Короля Нидерландов Виллема-Александра и принцессы Беатрикс, передает УНН со ссылкой на ОП.

Во время обращения к участникам церемонии награждения Президент отметил, что сегодня в Украине еще один тяжелый день: только за одну ночь рф выпустила почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет и крылатые ракеты. В результате обстрелов десятки людей пострадали и, к сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Присутствующие почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла война россии.

путин точно знает, что он делает – абсолютно – и на кого он похож. И его вполне справедливо сравнивают с нацистами. У него такие же захватнические амбиции – он хочет решать судьбу народов и имеют ли они право на существование вообще – подчеркнул Глава государства.

По словам Зеленского, цель россии – полностью стереть с лица земли не только Украину, ведь рф открыто и неоднократно заявляла, что хочет контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе. Президент акцентировал, что свою идею войны россия распространила вплоть до Сирии и Африки.

Мир не закрыл глаза на эту войну. Он не отдал Украину на милость захватчика. И это многое изменило – кстати, не только для Украины. Я убежден, что именно благодаря этому мы все еще живем в мире, не разделенном между захватчиками. В мире, который и до сих пор основан на ценностях свободы и уважения к человеческой жизни – заявил Глава государства.

Президент отметил, что войны продолжаются, международное право и мировой порядок нарушены и, к сожалению, люди до сих пор гибнут, но все еще существует убедительное большинство стран, которые признают, что война и убийство людей не являются нормой, а агрессию и насилие нужно остановить.

Свобода – это то, что люди борются для себя и для своих детей. Это то, что нужно защищать. И она всегда нуждается в прочном фундаменте – безопасностном, правовом, культурном и образовательном, а также чего-то более глубокого – чего-то, что люди чувствуют. Фундамента, который дает четко понять: зло будет наказано. Наказано безоговорочно – акцентировал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что войны возвращаются, потому что те, кто их начинает, не верят в ответственность. Поэтому должны быть закон, международное право и международное сообщество, которое обеспечивает его соблюдение. Владимир Зеленский отметил, что критически важна поддержка Украины оружием, особенно средствами ПВО, необходимы совместная дипломатическая работа над прекращением войны и давление на россию.

Но так же важно, чтобы россия понесла ответственность за эту агрессию – в юридическом и практическом смысле. И чтобы российские военные преступники не наслаждались нормальной жизнью, а получили справедливые приговоры. Это необходимо. Так же, как это было необходимо после Второй мировой войны – отметил Президент.

Зеленский добавил, что сейчас идет работа над созданием трибунала по агрессии России против Украины, и поблагодарил Нидерланды за помощь.

Мы работаем над тем, чтобы международная правовая система была решительной и бескомпромиссной к российским военным преступникам. Прошу вас это поддержать. И, пожалуйста, помните: любая свобода хрупка без самой основной – свободы от руин. Без элементарной безопасности. И если те, кто начинает войны, не чувствуют своей ответственности. Так что не дайте россии остаться безнаказанной – подытожил Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов отметил, что когда месяц назад приехал в Киев, понял, что героями не рождаются, герои – это обычные люди. В своем обращении Роб Йеттен упомянул, в частности, женщин, работающих на производстве дронов, украинских спасателей и всех людей, которые вынуждены жить в условиях постоянных российских атак.

Многое говорит тот факт, что вы согласились принять эту награду лишь от имени всего Украинского народа. От имени всех обычных мужчин, женщин и детей, которые в одно мгновение оказались в новой реальности, которой не выбирали, но с которой теперь вынуждены сталкиваться каждый день. Обычные люди, которые показывают, что даже в сердцах, полных страха, остается место для любви и сострадания. И это стоит того, чтобы за это бороться – сказал Роб Йеттен, обращаясь к Президенту Украины.

Four Freedoms Awards – международная награда, которую вручают с 1982 года людям и организациям, внесшим значительный вклад в защиту четырех свобод, провозглашенных 32-м Президентом Соединенных Штатов Америки Франклином Рузвельтом в 1941 году. Это свобода слова и выражения мнений, свобода вероисповедания, свобода от нищеты и свобода от страха. Ежегодно организаторы присваивают одну международную награду "Четыре свободы" и четыре в номинациях, соответствующих каждой из свобод.