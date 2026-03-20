Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с рядом стран в науке, финансах, соцполитике и дипломатии
Киев • УНН
Президент ратифицировал договоры о привлечении помощи Словении и работе польского банка. Украина получила доступ к социальным программам и грантам ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с Хорватией, Словенией, Польшей, Словакией и ЕС в сферах науки, финансов, соцполитики и дипломатии. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, пишет УНН.
Детали
4775-IX обеспечивает привлечение технической и финансовой помощи от Правительства Словении для проведения реформ и устойчивого развития;
4798-IX позволяет членам семей сотрудников дипломатических учреждений осуществлять оплачиваемую деятельность в Хорватии и Украине;
4799-IX регулирует вопросы размещения дипломатических представительств Украины и Словакии на принципах паритетности;
4800-IX легализует работу польского "Bank Gospodarstwa Krajowego", который будет предоставлять финансовую помощь и займы для восстановления Украины;
4804-IX открывает доступ для участия Украины в программе ЕС по развитию занятости и социальных инноваций (EaSI);
4805-IX возобновляет действие Соглашения с ЕС о научном и технологическом сотрудничестве для интеграции украинских исследователей в европейское пространство.
Украина и Испания подписали новые оборонные соглашения - Зеленский18.03.26, 16:15 • 2584 просмотра