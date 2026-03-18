Украина и Испания подписали новые оборонные соглашения - Зеленский

Украина и Испания подписали новые оборонные соглашения, предусматривающие сотрудничество также с частным сектором. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

По словам главы государства, сотрудничество охватывает как оборонную сферу, так и экономику.

Сегодня есть новые оборонные соглашения между Украиной и Испанией и нашим частным сектором, нашими компаниями. Есть движение в экономическом и инфраструктурном взаимодействии между нами, в частности по железной дороге - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что договоренности носят практический характер.

Я очень надеюсь, что мы реализуем все наши проекты, что это не будут только подписи. Мы со своей стороны будем постоянно контролировать выполнение этих договоренностей - добавил Президент Украины.

Во время визита Владимира Зеленского в Мадрид украинские и испанские производители подписали четыре документа о сотрудничестве. Обе стороны планируют совместное производство ракет и ПВО.