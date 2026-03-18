Україна та Іспанія підписали нові оборонні угоди - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський оголосив, що співпраця України з Іспанією охоплює як оборонну сферу, так і економіку.
Україна та Іспанія підписали нові оборонні угоди, які передбачають співпрацю також із приватним сектором. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.
Деталі
За словами глави держави, співпраця охоплює як оборонну сферу, так і економіку.
Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній та інфраструктурній взаємодії між нами, зокрема щодо залізниці
Він підкреслив, що домовленості мають практичний характер.
Я дуже сподіваюсь, що ми реалізуємо всі наші проєкти, що це не будуть лише підписи. Ми зі свого боку будемо постійно контролювати виконання цих домовленостей
Нагадаємо
Під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида українські і іспанські виробники підписали чотири документи про співпрацю. Обидві сторони планують спільне виробництво ракет і ППО.