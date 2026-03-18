Україна та Іспанія підписали нові оборонні угоди - Зеленський

Україна та Іспанія підписали нові оборонні угоди, які передбачають співпрацю також із приватним сектором. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, співпраця охоплює як оборонну сферу, так і економіку.

Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній та інфраструктурній взаємодії між нами, зокрема щодо залізниці - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що домовленості мають практичний характер.

Я дуже сподіваюсь, що ми реалізуємо всі наші проєкти, що це не будуть лише підписи. Ми зі свого боку будемо постійно контролювати виконання цих домовленостей - додав Президент України.

Нагадаємо

Під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида українські і іспанські виробники підписали чотири документи про співпрацю. Обидві сторони планують спільне виробництво ракет і ППО.