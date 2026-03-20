Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з низкою країн у науці, фінансах, соцполітиці і дипломатії
Київ • УНН
Президент ратифікував договори щодо залучення допомоги Словенії та роботи польського банку. Україна отримала доступ до соціальних програм і грантів ЄС.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з Хорватією, Словенією, Польщею, Словаччиною та ЄС у сферах науки, фінансів, соцполітики і дипломатії. Про це повідомляє Верховна Рада України, пише УНН.
Деталі
4775-IX забезпечує залучення технічної та фінансової допомоги від Уряду Словенії для проведення реформ та сталого розвитку;
4798-IX дозволяє членам сімей співробітників дипломатичних установ здійснювати оплачувану діяльність у Хорватії та Україні;
4799-IX врегульовує питання розміщення дипломатичних представництв України та Словаччини на принципах паритетності;
4800-IX легалізує роботу польського "Bank Gospodarstwa Krajowego", який надаватиме фінансову допомогу та позики для відновлення України;
4804-IX відкриває доступ для участі України у програмі ЄС із розвитку зайнятості та соціальних інновацій (EaSI);
4805-IX відновлює дію Угоди з ЄС про наукове і технологічне співробітництво для інтеграції українських дослідників до європейського простору.
Україна та Іспанія підписали нові оборонні угоди - Зеленський18.03.26, 16:15 • 2586 переглядiв