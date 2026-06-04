Зеленский подписал закон о прощальном ритуале для воинов без тел и останков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, нормирующий вопросы отдания воинских почестей воинам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и признаны судом умершими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Детали

Законопроект № 15029 "О внесении изменений в Закон Украины "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно воинского прощального ритуала" был получен Верховной Радой еще 13 февраля текущего года. 14 мая он был включен в повестку дня и принят в первом чтении, а 19 мая он был подписан Председателем Верховной Рады.

Данный документ вводит Порядок проведения воинского прощального ритуала для погибших защитников, традиционное захоронение которых невозможно из-за отсутствия тела, останков или праха.

Законопроект позволяет отдавать таким лицам надлежащие воинские почести, в частности с вручением родственникам Государственного Флага Украины, возле кенотафов - символических мемориальных сооружений.

Одним из основных элементов проведения воинского погребального ритуала, как процедуры торжественного отдания воинских почестей, является вручение родным погибшего (умершего) лица Государственного Флага Украины как символа государства, которому верно и до конца служило погибшее (умершее) лицо. В будущем этот Государственный Флаг хранится родными как семейная реликвия и память о погибшем (умершем) лице, защищавшем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Вместе с тем, воинский погребальный ритуал проводится в случае захоронения или перезахоронения - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит на государственном уровне ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00.