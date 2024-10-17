Зеленский подписал закон о приватизации госбанков: что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал закон «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков» (№ 11474), сообщает УНН.



Как ранее сообщал нардеп Ярослав Железняк, главная цель документа - уменьшить присутствие государства на банковском рынке.

Он также рассказал об основных новациях документа:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

позволяет продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила по определению цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников (актуально для АО «СЕНС БАНК») или текущих миноритарных акционеров (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").

Президент подписал закон о реформе таможни: что предусматривается