Зеленський підписав закон про приватизацію держбанків: що зміниться
Київ • УНН
Президент України підписав закон, що розширює можливості приватизації державних банків. Документ спрямований на зменшення присутності держави на банківському ринку та оновлює правила продажу банків.
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків" (№ 11474), повідомляє УНН.
Як раніше повідомляв нардеп Ярослав Железняк, головна ціль документу - зменшити присутність держави на банківському ринку.
Він також розповів про основні новації документу:
- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для АТ "СЕНС БАНК") чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").
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