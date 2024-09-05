Рада схвалила законопроєкт про особливості приватизації держбанків: що він передбачає
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Документ розширює коло інвесторів та оновлює правила визначення ціни й проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Це вимога Світового банку, тому закон має бути ухвалений у двох читаннях вже у вересні. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Рада схвалила #11474 про особливості приватизації державних банків. ЗА - 249. Це вимога Світового банка, тому закон має бути прийнятий у двох читаннях вже у вересні
Як раніше заявляв нардеп, головна ціль законопроєкту - зменшити присутність держави на банківському ринку.
Він також розповів про основні новації документу:
- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для АТ "СЕНС БАНК") чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").
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