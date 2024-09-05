Рада одобрила законопроект об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает

Верховная Рада приняла за основу законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Рада одобрила #11474 об особенностях приватизации государственных банков. ЗА - 249. Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре - сообщил Железняк.

Как ранее заявлял нардеп, главная цель законопроекта - уменьшить присутствие государства на банковском рынке.

Он также рассказал об основных новациях документа:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

позволяет продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила по определению цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников (актуально для АО «СЕНС БАНК») или текущих миноритарных акционеров (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").

Глава правления ПриватБанка Бёш досрочно покинет пост, контракт разрывают 1 ноября - наблюдательный совет