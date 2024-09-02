Глава правления ПриватБанка Бёш досрочно покинет пост, контракт разрывают 1 ноября - наблюдательный совет

Наблюдательный совет АО КБ "ПриватБанк" решил досрочно уволить главу правления банка Герхарда Бёша и расторгнуть с ним трудовой контракт 1 ноября, сообщает УНН со ссылкой на документ, обнародованный на сайте банка.

Детали

"Наблюдательным советом АО КБ "ПриватБанк" 29 августа 2024 года... принято решение досрочно прекратить полномочия (уволить) главу правления г. Герхарда Беша и расторгнуть с ним трудовой контракт 01 ноября 2024 года (последний рабочий день)", - говорится в документе.

Основанием для такого решения, как отмечается, стал: пункт 5 части первой статьи 41 КЗоТ Украины.

Также сообщается, что на должность нового главы правления пока что никто не избран.

Напомним

Герхард Бёш работал на должности председателя правления банка с 10 июня 2021 года, а 26 июня ПриватБанк сообщил, что Бёш покидает свою должность.