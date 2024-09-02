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Голова правління ПриватБанку Бьош достроково залишить посаду, контракт розривають 1 листопада - наглядова рада

Голова правління ПриватБанку Бьош достроково залишить посаду, контракт розривають 1 листопада - наглядова рада

Київ • УНН

 • 15620 перегляди

Наглядова рада ПриватБанку вирішила звільнити Герхарда Бьоша з посади голови правління з 1 листопада 2024 року. Нового голову правління ще не обрано, а Бьош працював на цій посаді з червня 2021 року.

Наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" вирішила достроково звільнити голову правління банку Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада, повідомляє УНН з посиланням на документ, оприлюднений на сайті банку.

Деталі

"Наглядовою радою АТ КБ "ПриватБанк" 29 серпня 2024 року... прийнято рішення достроково припинити повноваження (звільнити) голову правління п. Герхарда Бьоша та розірвати з ним трудовий контракт 01 листопада 2024 року (останній робочий день)", - ідеться у документі.

Підставою для такого рішення, як зазначається, став: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України.

Також повідомляється, що на посаду нового голови правління поки що нікого не обрано.

Нагадаємо

Герхард Бьош працював на посаді голови правління банку з 10 червня 2021 року, а 26 червня ПриватБанк повідомив, що Бьош залишає свою посаду.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

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